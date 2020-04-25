МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Продолжение сотрудничества Москвы и Вашингтона в ядерной сфере отвечало бы интересам обеих сторон, российская сторона считает, что было бы неправильным растерять накопленный опыт совместной работы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, так он прокомментировал опубликованную в пятницу новую стратегию минэнерго США.

В докладе, в частности, говорится, что США должны вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере. Отмечается, что Вашингтон в итоге "восстановит" свои позиции "в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения". Также в стратегии предлагается понизить разрешенное к ввозу количество российского ядерного топлива в США. В частности, речь идет о противодействии работе топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ. Документ, как сказано на сайте, был передан на рассмотрение президента США Дональда Трампа.

"Мы исходим из того, что интересам Москвы и Вашингтона, интересам наших стран отвечало бы продолжение тесного взаимодействия по всем вопросам, связанным с надежным функционированием атомно-энергетического комплекса. За десятилетия сотрудничества наработан большой опыт, который было бы неправильно растерять, поставить под вопрос в силу тех или иных конъюнктурных обстоятельств", — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что в последнее время пересмотр подходов со стороны США коснулись не только энергетического сотрудничества с Москвой.

"По всему спектру сюжетов, вопросов, тем, по которым российско-американские отношения в течение многих лет являлись примером взаимовыгодного сотрудничества, администрация США начинает задавать вопросы, свидетельствующие о том, что происходит определенная переоценка подходов. Это, на наш взгляд, непродуктивный путь. Необходим диалог, а не стремление навязывать кому бы то ни было собственные односторонние решения или модели поведения", — заявил Рябков.

"Тем более не следует все подводить под "зонтик" геополитического соперничества с кем бы то ни было в мире. К сожалению, такого рода лозунгами ответственные лица в Вашингтоне в последние годы чрезмерно увлечены", — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.