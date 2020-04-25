АНКАРА, 25 апр — ПРАЙМ. Общая сумма поддержки, оказанной властями Турции бизнесу и гражданам в связи с пандемией коронавируса, достигла 200 миллиардов турецких лир (около 28,7 миллиарда долларов), заявил министр казначейства и финансов страны Берат Албайрак.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о пакете мер поддержки экономики в размере 100 миллиардов лир (14,35 миллиарда долларов). Среди мер поддержки компаний, пострадавших от пандемии, Эрдоган назвал снижение НДС с 18% до 1% для внутренних авиаперевозок, отсрочку выплаты кредитов и процентов по ним как минимум на три месяца, отсрочку выплаты НДС и страховых взносов на шесть месяцев в ряде отраслей экономики.

"Общая стоимость мер, которые мы предприняли до сих пор, достигла 200 миллиардов лир", — сообщил Албайрак в своем Twitter.

По его словам, 107,4 миллиарда лир (15,4 миллиарда долларов) были предоставлены почти 120 тысячам компаний, чтобы поддержать их во время пандемии. Кроме этого, 4,4 миллиона семей получили материальную поддержку в размере 1000 лир (143 доллара).

"Мы также окажем денежную помощь в размере 1000 лир нашим гражданам, которые потеряли свои доходы и работу во время пандемии", — добавил министр.

Как сообщил накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки более чем на 3,1 тысячи и достигло почти 105 тысяч, общее число умерших составило 2600. При этом число вылечившихся от коронавируса за сутки впервые превысило число вновь выявленных больных.