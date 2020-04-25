МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Реальная заработная плата в Москве увеличилась на 9,1% по сравнению с январем 2019 года, наиболее быстрыми темпами зарплата росла в услугах для бизнеса, финансах, страховании, операциях с недвижимостью, науке, турбизнесе, сфере досуга и развлечений, ремонтных услугах, а также в высокотехнологичной промышленности, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Ранее в докладе, опубликованном на сайте Мосгорстата, сообщалось, что средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей, это на 12,1% больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. В январе 2019 года средняя зарплата составила 79,7 тысячи рублей.

"По итогам января 2020 года рост номинальной заработной платы – плюс 12,1% — наблюдался во всех отраслях городской экономики. Реальная заработная плата увеличилась на 9,1% по сравнению с январем 2019 года. Наиболее быстрыми темпами зарплата росла в услугах для бизнеса, финансах, страховании, операциях с недвижимостью, науке, турбизнесе, сфере досуга и развлечений, ремонтных услугах, а также в высокотехнологичной промышленности", — рассказал Пуртов.

По его словам, Москва вошла в 2020 год с мощной диверсифицированной экономикой, с минимальной зарегистрированной безработицей, с невысоким уровнем напряженности на рынке труда, следствием чего и был рост заработных плат в номинальном и реальном выражении, который продолжался весь 2019 год и начало 2020 года.