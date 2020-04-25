МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в субботу днем на уровне 3,7 — это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 15.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,7, это означает, что большинство жителей столицы ответственно подходят к самоизоляции и находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде и Лобне (3,7), самое низкое — в Котельниках (2,9).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на 15.00 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Перми (местное время 17.00), там индекс составил 3,5, самое низкое – в Волгограде (местное время 16.00), где индекс на уровне 2,8.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 74 588 человек, всего скончались от болезни 681 человек, выздоровели 6,25 тысячи. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.