ВАШИНГТОН, 25 апр — ПРАЙМ. США и другие страны могут столкнуться с нехваткой мяса из-за пандемии коронавируса, свидетельствует анализ агентства Блумберг.

По его данным, треть предприятий США, производящих свинину, уже закрыты из-за случаев заболевания коронавирусом среди персонала. В пятницу закрылись несколько крупных фабрик по производству курятины. Таким образом, недостаток мяса может наступить через несколько недель.

Аналогичная ситуация сложилась в Бразилии, которая является ведущим мировым производителем курятины и говядины. Там закрылась фабрика, принадлежащая крупнейшему коммерческому производителю мяса в мире JBS SA. Кроме того, закрытие фабрик началось в Канаде.

США, Бразилия и Канада вместе производят около двух третей мяса в мире.

В пятницу ведущий производитель свинины Smithfield Foods закрыл фабрику в Иллинойсе. Hormel Foods закрыла два производства мяса индейки в Миннесоте. В Индиане закрылась крупная бойня для свиней.

Оптовые цены на мясо в США растут. Так, цены на говядину и свинину достигли рекордных значений, причем свинина подорожала почти на 30% за неделю.