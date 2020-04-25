МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьезно пересмотрена под новым углом, считает помощник президента России Максим Орешкин.

"Очевидно, что глобализация серьезно замедлится после этого кризиса, и страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, и только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, после пандемии предстоит переосмыслить международные институты. "Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления, по линии МВФ проблемы, по линии ВОЗ. Все международные институты будут переосмысливаться", — полагает помощник президента.

"Вся система международных взаимоотношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом. Большое количество таких структурных изменений ждет глобальную экономику в ближайшие годы. И они все зародились за очень короткий период времени ", — добавил Орешкин.