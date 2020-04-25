МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Россия располагает ресурсами, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса прошло максимально быстро, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

"У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

По его мнению, нынешний кризис масштабнее мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

"Здесь мы видим, что российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно", — полагает он.

Орешкин отметил, что главная задача сейчас — сохранить как можно больше компаний и рабочих коллективов. "Чтобы на фазе восстановления они могли довольно быстро вернуться к более-менее нормальному образу жизни, нормальной работе", — сказал помощник президента.