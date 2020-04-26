МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Экспорт пшеницы, ржи, меслина (смесь пшеницы и ржи), ячменя и кукурузы из России за пределы стран Евразийского экономического союза остановлен до 1 июля после выборки нетарифной квоты на поставки зерновых культур за рубеж, говорится в сообщении Минсельхоза.

Правительство РФ 31 марта приняло постановление о введении квоты на экспорт ряда зерновых культур из России, документ был опубликован 2 апреля. Объем квоты — 7 миллионов тонн, она должна была действовать по 30 июня 2020 года. В воскресенье Минсельхоз сообщил, что экспортеры зерна 26 апреля полностью выбрали объем квоты.

"В соответствии с постановлением правительства РФ от 31 марта 2020 года №385, после вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года. ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта", — говорится в сообщении министерства.

Минсельхоз указывает, что ограничительная мера позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. "При этом, по оценке министерства, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году", — добавляет ведомство.