МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Счетная палата указала на недостаточную гибкость системы тарифов ОСАГО в России, которая сегодня не способна учитывать низкие риски наступления страхового случая для отдельных категорий клиентов, говорится в пресс-релизе СП.

Счетная палата выпустила отчет по итогам проверки использования средств федерального бюджета на страхование в системно значимых страховых организациях. Сейчас, согласно списку ЦБ, к таким компаниям причислены 20 страховщиков, на которых приходится 77% всей страховой премии на рынке.

При проверке Счетная палата сделала особый акцент на двух видах государственного страхования: на обязательном страховании военнослужащих и ряда категорий госслужащих, а также на ОСАГО. При этом проверялись три компании, которые в основном предоставляли услуги главным распорядителям бюджетных средств в 2017-2019 годах, — "Согаз", "ВТБ Страхование" и "МАКС".

Как указали в Счетной палате, на ОСАГО за счет федерального бюджета в этих компаниях было потрачено свыше миллиарда рублей. При этом коэффициент выплат для главных распорядителей бюджетных средств оказался в 4,5 раза меньше, чем в целом по договорам ОСАГО, и составил 17% от уплаченных страховых премий.

"Автомобили государственных чиновников проходят регулярный технический осмотр, их водят профессиональные водители. Осмотр личного состава также проходит регулярно. Они гораздо реже попадают в ДТП. В целом это говорит о негибкости сегодняшней системы тарифов — она не учитывает низкие риски для определенных категорий страхователей, в том числе и главных распорядителей бюджетных средств", — пояснил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Помимо этого, Счетная палата указала, что регулятор в рассматриваемый период 26 раз выявлял у системно значимых страховщиков нарушения требований к их финансовой устойчивости и платежеспособности. В этой связи контрольный орган предложил уточнить законодательство о госзакупках в части требований к страховым организациям, которые заключают госконтракты на страхование.