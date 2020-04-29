МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассчитывает, что программа кредитования системообразующих предприятий РФ заработает в ближайшие дни.

"Вчера первое соглашение со Сбербанком было подписано по кредитованию системообразующих предприятий. Сейчас на очереди у нас крупные банки — это и ВТБ, и "Открытие", и ряд других банков. Все соответствующие выдачи кредитов уже, я рассчитываю, сегодня-завтра начнутся", — сказал Решетников на брифинге в правительстве.

Он рассказал, что список системообразующих предприятий сформирован, в него вошли 1,1 тысячи компаний.

По поручению президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Согласно утвержденному распоряжению кабмина, банкам будет выделено в 2020 году 24 миллиарда рублей субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в рамках этой программы. В результате банки должны выдать системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму до 400 миллиардов рублей по льготной ставке.

Сбербанк в среду объявил, что в рамках этой госпрограммы запускает кредитование системообразующих предприятий по ставке до 5% годовых.