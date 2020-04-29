МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин попросил Минэкономразвития до 5 мая обобщить и внести в кабмин предложения по новым мерам поддержки граждан и экономики в условиях пандемии коронавируса.

"Президент поручил нам в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан. Прошу министерство экономического развития до 5 мая обобщить все предложения и внести их в правительство", — заявил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.