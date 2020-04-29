МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития в режиме реального времени на своем официальном сайте обновляет информацию о системообразующих предприятиях России, которые вошли в соответствующие отраслевые списки.

На сегодняшний день в общем списке системообразующих 1151 предприятие. Почти половина из них вошли в перечень по предложению Минпромторга — 523 компании. На втором месте по численности предприятий — список Минтранса, в нем 162 организации.

В отраслевом перечне Минэнерго 98 предприятий, Минсельхоза — 96, Минкомсвязи — 91. Минстрой включил в свой список 76 компаний, Минкультуры — 26, Минспорт — 9. В списке Минфина четыре организации, по одной в списках Минобороны и Минприроды.

Кроме того, в число системообразующих вошли 25 предприятий по предложению "Роскосмоса", 38 — по предложению "Росатома" и одно по линии Росреестра.

Списки системообразующих предприятий также можно распределить по региональному признаку. Наибольшее число зарегистрировано в Москве — 425 компаний. В Московской области и Санкт-Петербурге по 88 системообразующих предприятий. На третьем месте по численности системообразующих компаний Свердловская область, где их 32. В остальных регионах меньше.

Как ранее говорил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, отраслевые списки системообразующих предприятий будут носить динамичный характер и при необходимости могут быть дополнены компаниями, которые соответствуют критериям и попали в сложную экономическую ситуацию. Он также отмечал, что списки предприятий формируются исходя из предложений профильных министерств отдельно по каждой отрасли и находятся в их зоне ответственности

В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчение экономических последствий от введения ограничений, власти РФ предложили для системообразующих компаний льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Ожидается, что программа заработает уже на днях.

Кроме того, на прошлой неделе Белоусов говорил, что кабмин в ближайшее время запустит механизм индивидуальной поддержки крупных компаний, как в 2008 и в 2015 годах.

Вместе с тем, как отмечал министр экономического развития Максим Решетников, попадание в перечень системообразующих не означает автоматического доступа к бюджетным деньгам. Власти РФ будут точечно оказывать поддержку компаниям из списка системообразующих, когда иные способы нормализации ситуации исчерпаны.

Критерием для включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых показателей, определенных отдельно для каждой отрасли (они также опубликованы на сайте Минэкономразвития).