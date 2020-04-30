МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире химического концерна BASF SE в первом квартале 2020 года снизилась на 37% по сравнению с показателем годичной давности — до 885 миллионов евро, свидетельствуют данные финансовой отчетности немецкой компании.

Прибыль на акцию по итогам отчетного периода опустилась до 0,96 с 1,53 евро годом ранее. Продажи компании за январь-март выросли на 7%, до 16,753 миллиарда евро.

Показатель EBIT до вычета специальных статей составил 1,64 миллиарда евро, снизившись на 6% в годовом исчислении. Чистый долг компании по состоянию на 31 марта составил 18,794 миллиарда евро, сократившись на 3%.

Компания отозвала свой прогноз на 2020 год, представленный 28 февраля текущего года, поскольку в настоящее время не может оценить сроки и последствия пандемии коронавируса. BASF ожидает значительного снижения объемов продаж во втором квартале с последующим медленным восстановлением в третьем и четвертом кварталах.

BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений. Ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах.