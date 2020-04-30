МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит из федерального бюджета 15 миллиардов рублей Фонду развития промышленности, в том числе на производство товаров первой необходимости для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня также выделим 15 миллиардов рублей российскому фонду технологического развития. Эти средства пойдут на кредиты предприятиям, которые производят и поставляют товары, необходимые для борьбы с распространением коронавируса", — сказал Мишустин на заседании кабмина.

Он пояснил, что речь, в частности, идёт об оборудовании для диагностики, профилактики, лечения, средствах индивидуальной защиты, лекарствах и медизделиях. Также будут профинансированы проекты по внедрению новых технологий, созданию новых продуктов и импортозамещающие производства.

Фонд развития промышленности основан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд создан в 2014 году по инициативе министерства промышленности и торговли РФ путём преобразования Российского фонда технологического развития.