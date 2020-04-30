МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" по итогам первого квартала 2020 года произвел 51,757 тысячи тонн никеля, что на 7% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года, палладия — 548 тысяч унций, снижение составило 29%, следует из сообщения компании.

ГМК поясняет, что основное влияние на операционные результаты оказали мероприятия, связанные с пусконаладочными работами в цехе рафинировки никеля на Кольской ГМК в связи с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В результате произошло временное накопление незавершенного производства никеля и, в меньшей степени, металлов платиновой группы (МПГ).

Производство платины составило 149,9 тысячи унций, что на 26% меньше, чем годом ранее. Дополнительным фактором снижения выпуска МПГ стала высокая база первого квартала 2019 года, на который пришлась выработка значительного объема накопленного незавершенного производства.

Выпуск меди в отчетном периоде сократился на 9% — до 114,987 тысячи тонн. Это произошло в результате планового уменьшения переработки и снижения содержания металла в концентрате, купленном у "Ростеха". В то же время Быстринский ГОК продолжил выход на проектную мощность и в первом квартале произвел рекордные 15 тысяч тонн меди в концентрате, что было на 21% выше уровня четвертого квартала и на 51% больше в годовом сопоставлении.

Отмечается, что компания сохраняет прогноз производства металлов из собственного сырья на 2020 год. Тем самым планируется, что выпуск никеля в текущем году составит 225-235 тысяч тонн, меди — 420-440 тысяч тонн (исключая Быстринский ГОК). Выпуск палладия должен составить 2,648-2,777 миллиона унций, платины — 611-675 тысяч унций.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. В 2019 году компания увеличила выпуск никеля на 5% — до 228,7 тысячи тонн, меди — также на 5%, до 499,1 тысячи тонн. Производство палладия и платины составило 2,922 миллиона унций (+7%) и 702 тысячи унций (+8%) соответственно.