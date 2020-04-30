БРЮССЕЛЬ, 30 апр — ПРАЙМ. Европейский Центробанк на фоне продолжающего кризиса из-за пандемии коронавируса решил расширить кредитование банков через аукционы, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета управляющих.

Так, ЕЦБ решил вновь смягчить условия по предоставлению банкам ликвидности на аукционах TLTRO III, а также провести семь дополнительных аукционов по новой программе PELTRO.

"Условия целевых долгосрочных операций рефинансирования TLTRO III были еще более смягчены. В частности, совет управляющих решил снизить процентную ставку по операциям TLTRO III в период с июня 2020 года по июнь 2021 года, сделав ее на 50 базисных пунктов ниже средней процентной ставки по основным операциям рефинансирования Евросистемы, преобладающим за тот же период", — говорится в релизе.

Также регулятор решил провести с мая текущего года семь новых аукционов рефинансирования кредитных учреждений еврозоны по антикризисной программе PELTRO. Средства будут предоставляться по фиксированной ставке, она будет на 25 пунктов ниже средней ставки по основным операциям рефинансирования Евросистемы (ЕЦБ и Центробанки стран еврозоны).