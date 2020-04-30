МОСКВА, 30 апр, — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился с письмом на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова с просьбой устранить ограничения, снижающие эффект от применения механизма поддержки системообразующих предприятий. Согласно действующим критериям были подготовлены перечни таких предприятий, но в них вошли лишь ИНН головных компаний групп и холдингов, и банки оказывают поддержку лишь им, сказано в письме, копия которого имеется в распоряжении "Прайма".

"Подобная трактовка ограничивает возможность получения поддержки именно масштабными промышленными группами, в которые входят десятки производственных компаний, нередко соответствующих по масштабам, деятельности и количеству занятых определению системообразующих, уменьшает размер льготного финансирования для групп компаний, в связи с тем, что консолидированные показатели группы компаний значительно превышают показатели головной компании, включенной в перечень", — говорится в письме.

Также серьезную обеспокоенность вызывает рекомендация Минэкономразвития в приоритетном порядке оказывать поддержку отраслям, перечисленным в письме министерства от 29 апреля 2020 года. В перечне Минэкономразвития отсутствуют такие значимые сектора, как железнодорожное машиностроение, химическая, электротехническая, радиоэлектронная, фармацевтическая и медицинская промышленность, а также ряд других секторов. "Полагаем, что даже в качестве рекомендации Минэкономразвития… не может ограничивать доступ системообразующих организаций к поддержке", — сказано в письме РСПП.

Бизнес–объединение просит Белоусова дать поручение отозвать упомянутое письмо Минэкономразвития, подготовить разъяснения для банков в части определения организаций для предоставления поддержки, а также дополнить критерии послаблениями для групп компаний. РСПП также просит разрешить предприятиям запрашивать кредит, исходя из консолидированных показателей выручки и чистой прибыли группы, куда входит заемщик. Срок финансирования предлагается увеличить с одного года до двух лет.