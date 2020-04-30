МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в марте замедлился до 0,9% с 2,8% в феврале, следует из обзора Минэкономразвития.

"Рост ВВП в марте 2020 года оценивается на уровне 0,9 % год к году (в феврале — 2,8% в годовом выражении и 1,7-1,9% год к году с исключением календарного фактора)", — говорится в документе.

Оценка роста ВВП РФ на 1,8% по итогам первого квартала 2020 года была приведена ранее на этой неделе.

"Основное сдерживающее влияние на темпы роста российской экономики в марте оказывало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен на сырьевые товары и введения карантинных ограничений в странах — торговых партнерах", — отмечают авторы обзора.