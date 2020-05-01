МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 мая понижается в 7,6 раза — до 6,8 доллара за тонну, следует из расчетов Минфина.

Как сообщил агентству Блумберг представитель министерства, этот уровень — самый низкий с 2002 года, когда был введен новый механизм экспортных пошлин.

Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 19 долларов за баррель (138,7 доллара за тонну) против 47,3 доллара за баррель в предшествовавший месячный период наблюдений.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на высоковязкую нефть понижается до 1 доллара с 5,2 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понижается до 2 долларов за тонну, на темные — до 6,8 доллара.

Пошлина на экспорт товарного бензина понижается до 2 долларов, прямогонного (нафта) — до 3,7 доллара с 28,6 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ обнуляется. Пошлина на кокс понижается до 0,4 доллара с 3,3 доллара за тонну.