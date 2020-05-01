МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению (далее — перечень)", — говорится в документе.

При этом запрет на поставки из-за границы не распространяется на товары, которые в РФ не производятся, а также на закупки менее чем на 1 миллион рублей.

"Установить, что указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются в следующих случаях… отсутствие на территории Российской Федерации производства промышленного товара, которое подтверждается… закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тысяч рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее одного миллиона рублей (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 — 7, 124 и 125 перечня)", — говорится в документе.

Кроме того, запрет на поставки из-за границы не касается запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию.