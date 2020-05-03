МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин, заболевший коронавирусом, находится под наблюдением врачей, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

По его словам, он чувствует себя нормально, работает с документами и постоянно на связи с коллегами.

В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус.

"Михаил Владимирович остаётся под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону", — сказал Беляков.