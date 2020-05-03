ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Более 2,2 миллиона кредитов малому бизнесу на общую сумму 175 миллиардов выдано в США на уходящей неделе, сообщает минфин страны.

По данным ведомства, средний размер кредита составляет 79 тысяч долларов, что является "еще одним показателем того, что программа (финансовой помощи) нацелена на микро- и малый бизнес".

Это уже вторая программа помощи бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса. На первом этапе, который начался 3 апреля, было выдано 3,8 миллиона кредитов на сумму более 500 миллиардов долларов. Однако часть этих средств попала к крупным компаниям, что вызвало критику администрации.