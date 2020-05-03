МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Россия будет экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, только в страны ЕАЭС, заявили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

"В целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договорённостей лидеров стран ЕАЭС) правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного", — сообщили в пресс-службе.