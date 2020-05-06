МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в марте упал на 11,2% по сравнению с февралем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики полагали, что в марте показатель упал в месячном выражении на 10,5%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в марте уменьшился на 9,2%, хотя аналитики ждали снижения только на 8%.

В Евросоюзе розничные продажи в марте упали на 10,4% по сравнению с февралем, а в годовом исчислении — на 8,2%.

Наибольшее снижение продаж в годовом выражении в марте зафиксировано в Болгарии (-18,1%), Франции (-17,4%), а также Люксембурге (-16,4%). Рост был зафиксирован в Ирландии (+0,1%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в марте вырос на 8,3%, а в ЕС — на 8,1%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении упали на 21,7% в еврозоне, а в Евросоюзе — на 19,5%.