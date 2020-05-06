МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову оперативно подготовить и представить в кабмин заявку на закупку дополнительных легковых автомобилей и специальной техники для нужд службы.

Президент РФ в среду, 6 мая, провел рабочую встречу с главой Росгвардии, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

В ходе встречи президент напомнил, что поручил российскому правительству организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур, в том числе — с целью поддержки отечественного автопрома.

Золотов сообщил, что у Росгвардии сейчас есть дополнительные потребности в такой технике. В частности — в легковых автомобилях для вневедомственной охраны.

"Не только легковые автомобили имеются в виду. Может быть, кстати говоря, и военная техника, специальная техника – какая угодно", — уточнил в ответ Путин.

Золотов отметил, что 680 единиц специальной техники ведомство сейчас закупило, но будет нужно еще.

"Вы сформулируйте, пожалуйста, эту заявку, и по легковым автомобилям, и по специальной технике, и представьте ее в правительство как можно быстрее", — обратился президент к главе Росгвардии.