МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Инфляция в России в мае прогнозируется на уровне 0,4-0,6%, годовая составит 3,2-3,4%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина инфляции".

"В мае темпы инфляции ожидаются на уровне 0,4–0,6% месяц к месяцу, годовая инфляция оценивается в диапазоне 3,2–3,4% год к году", — говорится в обзоре Минэкономразвития.

Накануне Росстат сообщил, что инфляция в РФ в апреле составила 0,8% после 0,6% в марте, в годовом выражении — ускорилась до 3,1% с мартовских 2,5%.

Как отмечается в документе министерства, рост темпов инфляции в апреле был связан преимущественно со скачком валютного курса в марте.

"В настоящее время курс национальной валюты стабилизировался, давление с его стороны на инфляцию снижается. Нормализации динамики цен будет также способствовать сокращение повышенного потребительского спроса на отдельные товары, которое было также зафиксировано в марте. Таким образом, потенциал роста инфляции за счет указанных факторов близок к исчерпанию", — отмечается в обзоре.

Данные еженедельного наблюдения за ценами свидетельствуют, что уже на последней неделе апреля и первой неделе мая темпы роста цен по отношению к предыдущей неделе стабилизировались на уровне 0,1%, добавили в министерстве.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 28 апреля по 6 мая составила 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,2%.