МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Одиннадцать крупнейших российских банков в период с 20 марта по 22 апреля реструктурировали крупным компаниям кредиты более чем на 0,5 триллиона рублей, следует из еженедельного аналитического обзора Банка России "Финансовый пульс".

"Согласно информации, полученной от 11 системно значимых кредитных организаций, за период с 20 марта по 22 апреля 2020 года количество фактически реструктурированных кредитов юридических лиц (кроме субъектов МСП) составило 1136 штук, объем ссудной задолженности по таким кредитам – 501,9 миллиарда рублей", — сказано в обзоре.

Ранее в пятницу глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сообщила, что малому и среднему бизнесу банки реструктурировали кредитов на 343 миллиарда рублей.

В России к системно значимым относят 11 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Московский кредитный банк" (МКБ), Промсвязьбанк, "Юникредит банк", Райффайзенбанк и Росбанк.