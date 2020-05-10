МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов выделил из резервного фонда почти 81,2 миллиарда рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Выделить Казначейству России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 81 180 000 тыс рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе.

Кроме того, Белоусов поручил Казначейству России проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований с предоставлением доклада в правительство до 1 февраля 2021 года.

Согласно пояснительной записке, средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат. Заявление о получении субсидии подаётся через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или почтой.

Уточняется, что условием предоставления субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тысяч организаций.