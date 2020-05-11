МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

"Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО… Конечная ставка для получателя кредита будет льготной — 2%, все, что выше, субсидирует государство", — сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

Президент добавил, что проценты не надо будет платить ежемесячно, поскольку они капитализируются, а на 85% процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией. Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

"И главное, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему", — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что данный кредит можно будет использовать как на выплату сотрудникам зарплаты, так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0%. Он указал, что данная мера потенциально позволит поддержать 7 миллионов рабочих мест.