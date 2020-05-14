МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Падение совокупного ВВП стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) по итогам текущего года вследствие пандемии коронавируса может составить от 3,2% до 7,2% в зависимости от сценария развития событий, говорится в докладе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) "Механизмы реагирования на угрозы макроэкономической стабильности в условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией".

ЕЭК рассмотрела два сценария развития ситуации: "рецессия" и "депрессия". Оба характеризуются рядом особенностей, и основные различительные критерии здесь — интенсивность пандемии и продолжительность ограничительных мер.

Так, при "рецессии" пандемия коронавируса будет ограничена третьим кварталом года, а ограничительные меры дадут положительный эффект и будут отменены в течение второго и третьего кварталов. При "депрессии" же развитие пандемии будет носить более продолжительный характер, более того, возможна повторная вспышка инфекции в будущем году. Ограничительные меры при этом сохранятся до конца текущего года, а затем введение ограничений будет происходить более решительно.

"Падение ВВП государств – членов ЕАЭС в 2020 году вследствие пандемии может составить от 3,2% (сценарий "рецессия") до 7,2% (сценарий "депрессия"). Последствия пандемии коронавируса и падение цен на ключевые экспортные сырьевые товары приведут к ослаблению внутреннего потребительского и инвестиционного спроса и будут сдерживать расширение чистого экспорта государств – членов ЕАЭС", — говорится в докладе.

РЕЦЕССИЯ

"В сценарии "рецессия" стабилизация ситуации в мировой экономике и на сырьевых рынках, а также ожидаемая реализация внутренних структурных преобразований в ряде стран региона станут ключевыми факторами увеличения темпов роста ВВП государств – членов ЕАЭС в 2021–2022 годах", — также говорится в докладе.

Отмечается, что центральные банки большинства стран союза могут перейти к циклу смягчения денежно-кредитной политики в 2020 году в условиях слабости внутреннего спроса и его дезинфляционного воздействия в среднесрочной перспективе. При этом по мере стабилизации ситуации на финансовых рынках комиссия прогнозирует снижение ключевых ставок в Армении, Белоруссии, Казахстане и России, "которые могут опуститься ниже нейтральных уровней в 2021 году для стимулирования экономической активности".

При этом основной вклад в инфляцию стран внесет ослабление местной валюты, которое повлияет на стоимость импортируемых товаров, указывает ЕЭК. "Вместе с тем ожидается, что эффект переноса курсовой динамики на инфляцию в текущем году будет носить ограниченный характер. Согласно прогнозам, степень влияния валютного курса на инфляционные процессы в большинстве государств – членов ЕАЭС в последние годы снизилась вследствие перехода к плавающим режимам курсообразования и повышения сбалансированности монетарной политики", — отмечается в докладе.

"Прогнозируемое ослабление внутреннего спроса и сокращение роста цен в странах, являющихся основными торговыми партнерами, будет оказывать значимое дезинфляционное влияние. Наибольшее воздействие данных факторов ожидается в 2021 году, что приведет к существенному замедлению инфляции в большинстве государств – членов ЕАЭС", — добавляется там.

ДЕПРЕССИЯ

В сценарии "депрессия" предполагается, что негативные тенденции в мировой экономике будут только усугубляться, что может послужить причиной дальнейшего падения цен на ключевые товары экспорта стран ЕАЭС, — в первую очередь, энергосырье и металлы. "В связи с пересмотром параметров бюджетной политики ожидается увеличение дефицита бюджета государственного сектора, а также превышение большинством государств-членов (за исключением Беларуси) установленного критерия конвергенции ЕАЭС по бюджетному дефициту в 3% ВВП", — подчеркивает ЕЭК.

"Фискальные стимулы будут ограничены в результате выпадения значительной части доходов из-за вынужденного ограничения деловой активности, снижения цен и объёмов ключевых позиций экспорта на фоне рецессии мировой экономики, которая имеет высокий риск перейти в депрессию", — также говорится в докладе. Из-за этого в странах союза ожидается рост долга сектора государственного управления и его превышение уровня верхней границы в 50% ВВП всеми странами, кроме Казахстана и России.

Тем не менее, по прогнозам комиссии, по мере стабилизации ситуации государства ЕАЭС вернутся к бюджетной политике в рамках установленных бюджетных правил.