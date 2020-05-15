МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Минсельхоз России принял решение увеличить количество банков-участников программы льготного кредитования экспортеров, сообщается на сайте министерства.

"В целях расширения поддержки экспортно ориентированных предприятий АПК Минсельхозом России принято решение увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования в рамках соглашений о повышении конкурентоспособности. Отбор финансовых учреждений планируется провести до 27 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

В настоящее время в программе участвуют 11 системно значимых банков, которыми выдано уже свыше 40 миллиардов рублей. По мнению министерства, расширение перечня уполномоченных кредитных организаций позволит повысить эффективность механизма и будет способствовать наращиванию объемов производства сельхозпродукции, востребованной на внешних рынках.

Минсельхоз заключает соглашения о повышении конкурентоспособности с 2019 года. По ним предприятия АПК получают возможность воспользоваться кредитными средствами по льготной ставке при условии увеличения производства конкурентоспособной продукции.