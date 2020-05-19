МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП России в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, составил 1,6%, что ниже прогноза Минэкономразвития в 1,8%, сообщает Росстат.

"Предварительная оценка индекса физического объема валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2020 года относительно соответствующего периода 2019 года составила 101,6%. Предварительная оценка выполнена производственным методом и основана на оперативных данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, наибольшие темпы роста добавленной стоимости в первом квартале 2020 года наблюдались в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и общественном питании.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал рост российской экономики в первом квартале на 1,8%. ЦБ в начале мая оценивал темпы роста ВВП в первом квартале текущего года в 1,5-2% в годовом выражении.