МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Российские банки в апреле выдали всего 15,8 тысячи автокредитов на 11,6 миллиарда рублей, что меньше прошлогодних количества и объема выданных кредитов в 5 раз, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

При этом по сравнению с мартом число выданных автокредитов сократилось в 4,8 раза, а объем выдач — в 5,4 раза.

По данным компании, за апрель в месячном выражении значительно снизилась средняя сумма кредита на автомобиль — на 11%, до 734,1 тысячи рублей. В апреле прошлого года показатель был всего на 1,4 тысячи рублей меньше.

"Снижение объемов автокредитования явилось следствием введенных карантинных мер, в числе которых была приостановка работы многих предприятий, в том числе автосалонов и автосервисов. В результате спрос на автомобили резко сократился", — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Он прогнозирует, что в мае ситуация принципиально не изменится, и динамика объема автокредитования, скорее всего, сохранит свой тренд. "Рассматривая объем автокредитования на горизонте до конца текущего года, можно с высокой долей уверенности говорить о том, что этот вид кредитования будет одним из немногих, которые покажут отрицательную динамику по итогам года – снижение объема выдачи год к году может превысить 20%", — ожидает Лагуткин.