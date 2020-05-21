МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома, 5 миллиардов из них пойдут на закупку машин скорой помощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы также продолжаем поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции. По поручению президента выделим 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома, из них 5 миллиардов рублей направим на закупку автомобилей скорой медицинской помощи", — сказал он на заседании правительства.

Премьер отметил, что средства пойдут также на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием.