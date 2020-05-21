МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Розничные продажи в России в начале апреля проседали до 60% от уровня февраля на фоне ограничений из-за коронавируса, на сегодняшний день показатель вернулся на отметку в 90%, сообщил помощник президента России Максим Орешкин.

Выступая в четверг на конференции Startrup Village LiveStream Орешкин отметил, что благодаря инновациям, которые сделаны в налоговой службе, есть возможность практически в режиме реального времени отслеживать ситуацию в розничных продажах.

"Если в начале апреля, когда де-факто был такой пик ограничительный с точки зрения поведения людей, и тех ограничений, которые вводились государством, у нас розничные продажи проваливались до 60% от уровня февраля. Сейчас, последние данные, мы уже вышли где-то на отметку в 90%, то есть три четверти потерь по розничным продажам экономика у нас уже восстановила", — сказал Орешкин.

Он добавил, что этот позитивный тренд продолжается, и важно его поддержать, в том числе за счет действий властей, в частности с помощью выплат семьям с детьми и мер поддержки бизнеса.