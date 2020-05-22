МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Российские банки одобрили кредиты для 32 системообразующих предприятий на 33 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"По данным на 22 мая, эти средства смогли получить 32 системообразующих предприятия, на которых заняты 859 тысяч работников. Средняя ставка по кредитам составила 3,57%, средний размер кредита — около 1 миллиарда рублей", — сообщает министерство.

Программа кредитования реализуется пятью банками, заключившими соглашения с Минэкономразвития. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и "Ак Барс". Отмечается, что в ближайшее время число банков будет увеличиваться.

Основными получателями кредитов стали предприятия металлургии, машиностроения, транспортной и мебельной промышленности, производства социально значимых товаров.

В понедельник министр экономического развития Максим Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил о том, что за льготными кредитами на пополнение оборотных средств обратились уже более 300 предприятий. Он также отметил, что министерство ориентирует банки предоставлять кредиты на пополнение оборотных средств наиболее нуждающимся предприятиям из числа системообразующих, были предложены два критерия — отраслевой и 30%-ное снижение выручки.