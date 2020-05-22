МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Количество жалоб граждан на работу финансовых организаций за период с 14 по 20 мая увеличилось на 24,5% по сравнению со средним недельным показателем за первый квартал, говорится в аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"За период с 14 по 20 мая 2020 года количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, увеличилось на 24,5% по сравнению со средним недельным показателем за первый квартал 2020 года и составило 8,2 тысячи", — привел данные регулятор.

По данным ЦБ, самой актуальной проблемой для потребителей банковских услуг и услуг микрофинансовых организаций (МФО) остается проблема с погашением долгов, включая реструктуризацию и рефинансирование.