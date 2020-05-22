МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Еврейская автономная область и Смоленская область оказались в числе регионов, где зафиксирована наиболее высокая доля одобренных обращений на реструктуризацию кредитов малого и среднего бизнеса, следует из еженедельного аналитического обзора ЦБ "Финансовый пульс".

"В региональном разрезе наиболее высокая доля одобренных обращений (на реструктуризацию кредитов МСП – ред.) среди рассмотренных зафиксирована в Еврейской автономной области (92,5%) и Смоленской области (90,8%)", — говорится в сообщении.

Для Москвы, лидирующей по количеству полученных банками обращений (10,8 тысячи), доля одобренных составила 83,3% в общем объеме рассмотренных заявок — пятое место среди российских регионов, указывается в обзоре.

Согласно информации, полученной от 59 банков, за период с 20 марта по 20 мая число обращений субъектов МСП на реструктуризацию составило 121,6 тысячи, из которых почти две трети поступило от индивидуальных предпринимателей, остальные – от юридических лиц – субъектов МСП.

Количество одобренных обращений за отчетный период составило 82,2 тысячи (73,5% от числа рассмотренных). Также ЦБ указывает, что банки стали быстрее рассматривать поступающие заявления на реструктуризацию.