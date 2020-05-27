МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Структуру экономики РФ необходимо менять, нужно уходить от "нефтяной иглы" и получать дополнительный рост ВВП за счёт развития высокотехнологичного производства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии, проводимой в рамках работы форума "Иннопром".

"Нам нужно менять финансово-кредитную систему и подходы, менять долгосрочную цель изменения структуры экономики и сдвижку ее и уход от "нефтяной иглы". Нельзя жить под постоянной угрозой волатильности спроса и предложения и волатильности цен на нефть. Бюджет Российской Федерации должен быть стабилен и не зависеть от этих мировых колебаний", — сказал он, отметив, что Россия готова к таким переменам.

Также, по его словам, гордиться темпом роста экономики в 1-2% не стоит, нужно выходит на траекторию в 5-6%. И этого можно добиться за счёт создания высокотехнологичного производства внутри страны, считает чиновник.

Он также заметил, что для развития промышленного сектора бюджету стоит делать больше заимствований, больше тратить средств на развитие.

"Мы должны прекратить гордиться профицитным бюджетом в стране на периоде обеспечения более динамичного роста. Я думаю, мы должны рисковать и идти на дефицитный бюджет, идти на заимствования, мы должны начинать тратить, и уж как минимум не сокращать те бюджетные ассигнования, которые сегодня у нас в планах и бюджете. Мы должны изменить траекторию выхода, которой традиционно раньше пользовались при преодолении кризисных ситуаций. Нужно не сжиматься, нужно, наоборот, динамично двигаться вперёд", — подчеркнул Борисов.