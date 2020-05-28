МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Обеспеченность добычи разведанными запасами разрабатываемых месторождений нефти составляет порядка 35 лет, природного газа — более 50 лет, говорится материалах Счетной палаты со ссылкой на стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ.

"Обеспеченность добычи разведанными запасами разрабатываемых месторождений нефти составляет порядка 35 лет. Однако без учета трудноизвлекаемой нефти (65% всех запасов) этот срок не превышает 20 лет. Запасы природного газа имеются на период более 50 лет, однако обеспеченность запасами "сухого газа" существенно ниже", — говорится в отчете СП о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах".

Также ведомство отмечает, что в России уже сегодня прирост запасов газа ниже добычи, а прирост запасов нефти лишь незначительно превышает ее добычу.

Потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазоносных провинциях фактически исчерпан, сообщила Счетная палата. "Ситуация усугубляется высокими рисками инвестирования в развитие МСБ в малоосвоенных регионах страны. Это связано с вероятностным характером получения положительных результатов ГРР, а также недостаточной востребованностью новых месторождений из-за отсутствия необходимой инфраструктуры", — говорится в отчете.

В настоящее время из выявленных в недрах РФ 283 видов полезных ископаемых добывается 86, основная добыча приходится на 20% из них, также отмечает ведомство.