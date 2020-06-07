ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Расчет противотанкового орудия Центрального военного округа точными выстрелами помог ликвидировать пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

Ранее сообщалось, что пожар, вызванный разгерметизацией соединительного шланга с выбросом нефтегазовой смеси на распределительную коробку, начался вечером 30 мая, оператором месторождения является "Иркутская нефтяная компания". Правительством Иркутской области создана межведомственная рабочая группа по контролю над устранением инцидента.

"Выстрелами из артиллерийского орудия, выполненными военнослужащими Центрального военного округа с ювелирной точностью, срезана фонтанная арматура горящей скважины с минимально возможного расстояния в 180 метров в ночных условиях. Работа артиллеристов помогла установить противовыбросовое оборудование для дальнейшей герметизации скважины и ликвидации пожара", — говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ООО "Тихоокеанский терминал", — дочернем предприятии Иркутской нефтяной компании (ИНК) — горение на скважине полностью ликвидировано 7 июня, ликвидация аварийной ситуации была бы невозможна без применения военной техники.

"Мероприятия осуществлялись в соответствие с утвержденным планом ликвидации аварийной ситуации. Пострадавших нет. При возгорании были проведены оперативные работы по возведению вокруг скважины обвалования (локализация огня) высотой 4 метра, в результате не было допущено загрязнение территории. Угрозы водным объектам нет", — уточнили в компании.