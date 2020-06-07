МУРМАНСК, 7 июн — ПРАЙМ. Приток воды в Серебрянское водохранилище в Мурманской области резко вырос из-за интенсивного таяния снега на озере Ловозеро, что происходит раз в 1000 лет, в связи с чем на каскаде Туломских и Серебрянских ГЭС введен режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба филиала "Кольский" ПАО ТГК-1.

Отмечается, что ПАО "ТГК-1" проинформировало правительство Мурманской области и МЧС об аномальной паводковой ситуации и возможной угрозе гидротехническим сооружениям. В компании создан штаб по контролю над ситуацией, привлечены представители АО "Ленгидропроект" для получения рекомендаций по эксплуатации гидротехнических сооружений в условиях высокой водности.

"На Каскаде Туломских и Серебрянских ГЭС введен режим повышенной готовности, мобилизован персонал и подрядные организации", — говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, в оперативном порядке совместно с Кольским РДУ обеспечена полная загрузка мощности Серебрянской ГЭС-1.

"Энергетиками заблаговременно была проведена подготовка к паводку. Исходя из прогнозных значений Гидрометцетра по снегозапасам, к 1 мая 2020 года Серебрянское водохранилище было сработано на 80 см ниже необходимого предпаводкового уровня. Водная обстановка спровоцирована резким повышением температуры воздуха и большими снегозапасами. Подобная ситуация для озера Ловозера возникает раз в 1000 лет", — отметили в компании и добавили, что интенсивность таяния снега и рост приточности в водохранилище в настоящий момент кардинально отличаются от прогнозных значений Гидрометцентра.

В ТГК-1 подчеркивают, что в зоне водосбросов нет коммерческих или промышленных объектов, а также не проживает население — поселки Туманный и Дальние Зеленцы не попадают в зону сбросов воды. Данный район является популярным среди рыбаков и охотников, однако в настоящее время въезд в него ограничен в связи с эпидемиологической обстановкой.

Серебрянские ГЭС вырабатывают электроэнергию для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме. Паводковая ситуация не отразится на бесперебойности энергоснабжения потребителей.

Серебрянская ГЭС-1 и Серебрянская ГЭС-2 входят в состав Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС. Гидростанции работают в пиковой части графика нагрузок, несут функции регулирования частоты, служат аварийным резервом мощности Кольской энергосистемы. Мощность Серебрянской ГЭС-1 — 201 МВт. ГЭС является второй по мощности гидроэлектростанцией в Северо-Западном регионе России. Станция принята в эксплуатацию в 1970 году. Мощность Серебрянской ГЭС-2 — 156 МВт. Станция построена в 1972 году. Гидростанции расположены на реке Вороньей в Кольском районе Мурманской области у поселка Туманный. Озеро Ловозеро является естественным водохранилищем для ГЭС.