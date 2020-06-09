НУР-СУЛТАН, 9 июн — ПРАЙМ. Казахстан увеличил добычу нефти в январе-мае на 5% до 38,5 миллиона тонн, сообщило во вторник министерство энергетики страны.

Согласно данным министерства энергетики, продемонстрированным в ходе заседания правительства Казахстана во вторник, добыча нефти в январе-мае увеличилась на 5% с 36,5 до 38,5 миллиона тонн. По итогам года планируется добыть 86 миллионов тонн нефти.

Добыча на Тенгизе снизилась на 1% с 12,5 до 12,4 миллиона тонн нефти, на Кашагане добыча увеличилась на 65% с 4,3 до 7,1 миллиона тонн, на Карачаганаке добыча увеличилась на 4% с 5 до 5,2 миллиона тонн нефти.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Минэнерго Казахстана ранее в связи с этим сообщало, что республика сократит добычу нефти в мае-июне на 390 тысяч баррелей в сутки.

В субботу, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля.