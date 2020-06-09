МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Уровень открытости экономики регионов России вырос до 90% от докарантинного значения, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития.

"Индекс открытости экономики в регионах России вырос до 89,6% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина. Соответствующие данные получены Минэкономразвития России по результатам проводимого ежедневного мониторинга. Данные учитывают отмену режима самоизоляции и пропускной системы в Москве с 9 июня", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, мониторинг основан на выявлении доли работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему количеству экономически активного населения на конкретной территории. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям, напомнили в министерстве.

"По состоянию на 8 июня, по оценкам Минэкономразвития России, 27 регионов перешли на первый этап снятия ограничений, 23 региона — на второй. Решение о снятии ограничений или их продлении главы регионов принимают самостоятельно исходя их санитарно-эпидемиологической обстановки, общую координацию выхода из карантина осуществляет правительство", — следует из сообщения пресс-службы.