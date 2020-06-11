МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. ОК "Русал", один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, не поддержит "пиар-предложение" Владимира Потанина отказаться от дивидендов "Норникеля" в течение 2020 года и ограничить финальные выплаты по итогам данного периода размером в 1 миллиард долларов из-за высокой долговой нагрузки, падения цен на алюминий, укрепления рубля, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

"Русал" это предложение не поддержит. Это информационная война между двумя акционерами – "Русалом" и "Интерросом", это обычная ситуация. Я бы не обращал на это большого внимания. Со стороны Потанина это было громкое заявление, но чтобы оно было поддержано, нужно, чтобы "Русал" проголосовал "за". А у "Русала" и с дивидендами "Норильского никеля" дела обстоят не так хорошо, компании не хватает денег, и они даже после получения дивидендов будут вынуждены занимать деньги на существование", — сказал глава аналитического департамента BCS GM Кирилл Чуйко.

Глава ХК "Интеррос" Владимир Потанин обратился к другим крупнейшим акционерам ГМК "Норильский никель" с предложением отказаться от дивидендов в течение 2020 года и ограничить финальные выплаты по итогам данного периода размером в 1 миллиард долларов, сообщил РИА Новости источник в "Интерросе".

Такая инициатива была связана, в том числе, с недавней аварией на ТЭЦ в Норильске, в результате которой "Норникель", как предполагается, потратит значительные средства на ликвидацию последствий.

Холдинг "Интеррос" Потанина контролирует примерно 34,5% акций "Норникеля", ОК "Русал" Олега Дерипаски владеет 27,8% акций. Пакет структур Романа Абрамовича и партнеров составляет около 4% акций.

АРГУМЕНТЫ ЭКСПЕРТОВ

"Очевидно, что "Русал" не будет поддерживать инициативу настолько радикально снизить дивиденды — компания сейчас находится в очень непростом положении из-за падения цен на алюминий и укрепления рубля", — указал старший аналитик по металлургическому сектору "Атона" Андрей Лобазов.

По данным "Русала", на 31 декабря 2019 года общий долг компании составлял 8,247 миллиарда долларов, чистый долг — 6,466 миллиарда долларов. К погашению по долгам в 2020 году планируется — 500 миллионов долларов, в 2021 году — 600 миллионов долларов.

"Любопытно, но предложение господина Потанина идет в разрез с той информацией, которую позавчера на посвященному ситуации с аварией конференц-колле озвучивал финансовый директор компании. Приведенная там же оценка возможных расходов на ликвидацию последствий на уровне 10 миллиардов рублей, как мы уже отмечали, составляет всего 2% от годовой EBITDA ГМК", — обращает внимание начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Алексей Павлов.

Так что даже если компании дополнительно придется заплатить сопоставимый штраф, все это несущественные потери для "Норильского никеля", считает он.

"С другой стороны можно вспомнить, что господин Потанин уже не в первый раз выступает с инициативой по снижению дивидендов. В частности, в текущем году он уже предлагал "Русалу" отказаться от выплат за 2020 год на фоне глобального экономического кризиса. То предложение алюминиевый гигант заблокировал и, наверняка, заблокирует это", — отмечает эксперт.

В общем, до 2023 года, пока действует текущее акционерное соглашение между мажоритариями "Норильского никеля", последнему будет очень сложно избежать щедрых выплат, резюмирует Павлов.

"Русал", наверное, не пойдет на это. Это просто пиар-шаг, не более того, так как у "Норильского никеля" достаточно большой денежный поток", также соглашается Чуйко.