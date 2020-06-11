МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России принять меры по повышению привлекательности условий предоставления образовательных кредитов, включая снижение ставки по таким кредитам для заемщиков до 3 процентов, увеличение периода отсрочки их выплаты, а также увеличение размеров налоговых вычетов для лиц, выплачивающих образовательные кредиты и проценты по ним", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 15 августа. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.