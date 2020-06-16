МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в мае подскочил на 17,7%, по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя всего на 8% в месячном выражении.

Показатель в апреле был пересмотрен до снижения на 14,7%, первоначально падение оценивалось в 16,4%, этот показатель был рекордным.

При этом объем розничных продаж с исключением автомобилей и комплектующих в мае вырос к апрелю на 12,4%. Показатель апреля был пересмотрен до снижения на 15,2% с предыдущей оценки уменьшения в 17,2%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.