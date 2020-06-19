МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. ВВП России в мае 2020 года снизился на 10,9% в годовом выражении, в январе-мае — на 3,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"По оценке Минэкономразвития России, в мае снижение ВВП составило минус 10,9% год к году (апрель: минус 12% год к году, первый квартал 2020 — рост на 1,6% в годовом выражении). В целом за январь–май снижение ВВП оценивается на уровне минус 3,7% год к году", — говорится в документе.

Авторы обзора отмечают, что в мае в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности и в сфере розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем спад сократился.

"Начало снятия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, с середины месяца сопровождалось замедлением спада в обрабатывающей промышленности и розничной торговле. Падение выпуска обрабатывающей промышленности в мае замедлилось до минус 7,2% год к году (после минус 10% в годовом выражении в апреле)… Падение розничных продаж замедлилось до минус 19,2% год к году в мае после минус 23,2% в годовом выражении месяцем ранее, главным образом за счет непродовольственного сегмента", — отмечают в Минэкономразвития.

При этом показатели таких сегментов потребрынка, как общественное питание и платные услуги населению, оставались ниже уровней прошлого года. Спад в строительном комплексе оставался более умеренным, чем в других базовых отраслях экономики (до минус 3,1% год к году в мае после минус 2,3% в годовом выражении в апреле).

Восстановление экономической активности в мае сдерживалось ухудшением показателей добывающего комплекса после начала действия ограничений в рамках сделки ОПЕК+ с 1 мая, указали в министерстве.