МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в мае, когда ограничения на работу из-за коронавируса в ряде регионов еще сохранялись, по сравнению с маем 2019 года упал на 52,1%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"В условиях сохранения ограничений показатели таких сегментов потребительского рынка, как общественное питание и платные услуги населению, оставались ниже уровней прошлого года (минус 52,1% год к году и минус 39,5% соответственно)", — говорится в документе.

Таким образом, динамика российского ресторанного рынка в мае поставила новый "антирекорд", который перед этим был установлен всего месяц назад, в апреле. Как ранее сообщал Росстат, тогда оборот общепита упал на 51,5% — самое сильное снижение за все время наблюдений.

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Уменьшение показателя в годовом выражении в марте произошло впервые с апреля 2017 года. До 2017 года, с октября 2014 года, отечественный ресторанный рынок также длительное время сокращался.

В большинстве регионов РФ из-за пандемии коронавируса был введен режим самоизоляции или другие ограничения, предполагавшие в том числе, что рестораны могут работать только в формате доставки блюд или обслуживания на вынос. В мае ограничения начали постепенно ослабляться, однако в некоторых регионах рестораны все еще не работали. Например, летние веранды в Москве заработали 16 июня.