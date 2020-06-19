МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. "Газпром" в апреле-июне привлек кредиты международного банка на общую сумму в 600 миллионов евро с погашением в 2025 году, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

"В апреле-мае 2020 года группа получила долгосрочные кредиты от международного банка на общую сумму 100,3 миллиона евро со сроком погашения в 2025 году", — сообщается в материалах.

"В июне 2020 года группа получила долгосрочный кредит от международного банка на сумму 500 миллионов евро со сроком погашения в 2025 году", — также указывает "Газпром".

Кроме того, в мае компания получила краткосрочные кредиты от российского банка на общую сумму 5 миллиардов рублей со сроками погашения в ноябре и декабре 2020 года.

Бюджет "Газпрома" на 2020 год предусматривает программу заимствований объемом 557,8 миллиарда рублей. В феврале компания разместила облигации на 2 миллиарда долларов, в апреле — на 1 миллиард евро, а в мае — еще на 30 миллиардов рублей. Таким образом, компания разместила бонды более чем на 240 миллиардов рублей, что составляет 43% планируемого объема заимствований на текущий год.